Посол США: Вместе с азербайджанцами скорбим по сотням погибших в Ходжалы

Посольство США выразило соболезнования по случаю 32-й годовщины трагедии в Ходжалы.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посла США в Азербайджане Марка Либби на странице дипмиссии в социальной сети "Х".

"Сегодня мы вместе с азербайджанцами скорбим по сотням убитых в Ходжалы в 1992 году. От имени Соединенных Штатов я разделяю горе семей погибших, раненых и вынужденных покинуть Ходжалы. Наш долг - добиваться мира в регионе и сделать так, чтобы подобные трагедии никогда не повторились", - написал Либби.