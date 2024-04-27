Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Шушинском районе

27 апреля сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Эльчин Айдын оглу Гулиев (1981 г.р.) получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине при исполнении служебных обязанностей на территории села Гайбалы Шушинского района.

27 апреля сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Эльчин Айдын оглу Гулиев (1981 г.р.) получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине при исполнении служебных обязанностей на территории села Гайбалы Шушинского района.

Как передает Report, об этом говорится в совместном сообщении Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и ANAMA.

Парамедик агентства оказал первую медицинскую помощь пострадавшему, которому при взрыве мины оторвало правую ногу, затем его госпитализировали в районную больницу.

Состояние Э.Гулиева оценивается как стабильное.

Прокуратура Шушинского района проводит расследование по факту.