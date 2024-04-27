О нас

Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Шушинском районе

Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Шушинском районе 27 апреля сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Эльчин Айдын оглу Гулиев (1981 г.р.) получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине при исполнении служебных обязанностей на территории села Гайбалы Шушинского района.
Происшествия
27 апреля 2024 г. 13:08
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Шушинском районе

27 апреля сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Эльчин Айдын оглу Гулиев (1981 г.р.) получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине при исполнении служебных обязанностей на территории села Гайбалы Шушинского района.

Как передает Report, об этом говорится в совместном сообщении Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и ANAMA.

Парамедик агентства оказал первую медицинскую помощь пострадавшему, которому при взрыве мины оторвало правую ногу, затем его госпитализировали в районную больницу.

Состояние Э.Гулиева оценивается как стабильное.

Прокуратура Шушинского района проводит расследование по факту.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ANAMA employee hit by landmine in Shusha
Версия на азербайджанском языке ANAMA-nın əməkdaşı Şuşada minaya düşüb

Экслюзивные новости

SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
26 апреля 2024 г. 09:51
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
26 апреля 2024 г. 09:40
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
25 апреля 2024 г. 16:04
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
23 апреля 2024 г. 12:22
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 14:46
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
22 апреля 2024 г. 11:55
Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
ФотоПосол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
19 апреля 2024 г. 14:42
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
18 апреля 2024 г. 14:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi