Посольство Словакии выразило соболезнования Азербайджану

Посольство Словакии в Азербайджане выразило соболезнование в связи с крушением вертолета.

Посольство Словакии в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета Госпогранслужбы.

Как передает Report, об этом посольство написало на своей официальной странице в Facebook.

"Выражаем соболезнования семьям погибших в результате вчерашней катастрофы вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана. Желаем выжившим в этой трагедии скорейшего выздоровления",- отмечается в сообщении.

30 ноября военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гарахейбат" на территории Хызинского района. В результате инцидента погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.