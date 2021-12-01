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Посольство Словакии выразило соболезнования Азербайджану

Посольство Словакии выразило соболезнования Азербайджану Посольство Словакии в Азербайджане выразило соболезнование в связи с крушением вертолета.
Внешняя политика
1 декабря 2021 г. 14:48
Посольство Словакии выразило соболезнования Азербайджану

Посольство Словакии в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета Госпогранслужбы.

Как передает Report, об этом посольство написало на своей официальной странице в Facebook.

"Выражаем соболезнования семьям погибших в результате вчерашней катастрофы вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана. Желаем выжившим в этой трагедии скорейшего выздоровления",- отмечается в сообщении.

30 ноября военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гарахейбат" на территории Хызинского района. В результате инцидента погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.

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Версия на английском языке Slovakian Embassy expresses condolences to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Slovakiya səfirliyi Azərbaycana başsağlığı verib

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