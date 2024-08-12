Посольство РФ: Стратегическая роль Каспийского региона продолжит возрастать

Роль Каспийского моря как важнейшего связующего звена, расположенного в сердце Евразии, будет возрастать и далее.

С учетом геостратегического, политического, транспортного и экономического потенциала Каспийского региона его роль как важнейшего связующего звена, расположенного в сердце Евразии, будет возрастать и далее.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства России в Азербайджане, посвященной Международному дню Каспия, который отмечается 12 августа.

"Повышается значимость и проходящего через все страны Прикаспия международно-транспортного коридора "Север-Юг". Продолжается поступательное развитие пятистороннего сотрудничества в регионе в торгово-экономической, энергетической, транспортной и иных областях", - отмечается в публикации.

В посольстве РФ также подчеркнули важность решения вопросов, связанных с экологией Каспия: "Эта работа нуждается в наращивании совместных усилий всех прибрежных стран по сохранению биологического разнообразия, рациональному использованию имеющихся ресурсов, борьбе с загрязнением водоёма и его текущим обмелением, проведению необходимых исследований и принятию превентивных мер".

"Важно и далее сохранять и углублять дружественные, добрососедские отношения между прибрежными государствами, укреплять единство "пятерки" на основе общности подходов к различным вызовам и проблемам, способствовать превращению Каспия в зону мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества", - говорится в публикации.