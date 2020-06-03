Посольство предупредило азербайджанцев в США

Посольство Азербайджана в США обратилось с предупреждением к гражданам своей страны.

Как сообщает Report, в адресованном гражданам Азербайджана предупреждении говорится:

"В связи с отмеченными в некоторых городах США инцидентами мы настоятельно рекомендуем находящимся в настоящее время в Соединенных Штатах гражданам Азербайджанской Республики, учитывая угрозы и риски для здоровья и безопасности людей на территориях, где происходят протесты и массовые беспорядки, воздержаться от посещения этих мест и отсрочить такие визиты на территории, где отмечаются беспорядки. Также рекомендуем принять меры по соблюдению правил, установленных соответствующими местными властями и правоохранительными органами на территориях, где они проживают, а также соблюдать установленный в ряде территорий комендантский час".

При каких-либо инцидентах, связанных с гражданами Азербайджана, просьба сообщить на "горячую линию" посольства: 202 560 35 83.