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Посольство осудило клип, снятый гражданами Индии в "Аллее шехидов"

Посольство осудило клип, снятый гражданами Индии в "Аллее шехидов"

Посольство Индии в Азербайджане выразило отношение к клипу, снятому группой граждан этой страны в "Аллее шехидов".

Как сообщили Report в посольстве, они осуждают подобное поведение. 

"Для расследования вопроса на данный момент дипломатический корпус работает с министерством иностранных дел и другими соответствующими структурами", - подчеркнули в посольстве. 

Отметим, что находившаяся в Азербайджане группа индийских граждан сняла в "Аллее шехидов" клип. Кадры были распространены в соцсетях и информационных сайтах. В видеоролике под звуки быстрой и ритмичной музыки молодые люди танцуют на фоне могил шехидов. В связи с вопросом Сабаильское РУП ведет расследование. 

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