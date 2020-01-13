Посольство осудило клип, снятый гражданами Индии в "Аллее шехидов"

Посольство Индии в Азербайджане выразило отношение к клипу, снятому группой граждан этой страны в "Аллее шехидов".

Как сообщили Report в посольстве, они осуждают подобное поведение.

"Для расследования вопроса на данный момент дипломатический корпус работает с министерством иностранных дел и другими соответствующими структурами", - подчеркнули в посольстве.

Отметим, что находившаяся в Азербайджане группа индийских граждан сняла в "Аллее шехидов" клип. Кадры были распространены в соцсетях и информационных сайтах. В видеоролике под звуки быстрой и ритмичной музыки молодые люди танцуют на фоне могил шехидов. В связи с вопросом Сабаильское РУП ведет расследование.