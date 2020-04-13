Посольство Ирана о доставке топлива и продовольствия в Карабах

Посольство Исламской Республики Иран в Азербайджане выступило с заявлением относительно видеокадров, на которых иранские грузовики якобы перевозят топливо и продовольствие на оккупированные территории Азербайджана.

В поступившем в Report из посольства заявлении говорится, что распространившиеся видеокадры не соответствуют действительности:

"Мы опровергаем распространенные азербайджанскими СМИ сообщения относительно видеокадров, на которых якобы иранские грузовики перевозят топливо и продовольствие на оккупированные территории Азербайджана и заявляем, что данные кадры не отражают действительности и являются делом рук недоброжелателей, пытающихся бросить тень на существующие добрососедские отношения между двумя странами.

Хотим довести до сведения многоуважаемого народа Азербайджана, что Исламская Республика Иран не имеет наземных или воздушных связей с оккупированными территориями Азербайджанской Республики. В последние годы армяне неоднократно пытались бросить тень на отношения между двумя странами, распространяя несоответствующие действительности видеокадры или селфи. Место и время проведения съемок на этих кадрах неизвестны, а новость полностью лжива. Обращаясь к азербайджанским СМИ, хотим сказать, прежде чем распространять какие-либо сообщения, уточняйте их достоверность и воздерживайтесь от распространения информации, предоставленной недостоверными источниками".