Посольство обратилось к желающим эвакуироваться из Турции гражданам Азербайджана

Посольство Азербайджана в Турции обратилось к желающим эвакуироваться на родину гражданам Азербайджанской Республики.

Посольство Азербайджана в Турции обратилось к желающим эвакуироваться на родину гражданам Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, предназначенные для эвакуации наших граждан автобусы прибудут в пункты назначения 7 февраля в 15:00.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. В результате землетрясения погибли 3 419 человек, 20 534 получили ранения. 5 775 зданий были разрушены.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране недельный траур по погибшим в результате мощного землетрясения.