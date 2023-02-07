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Посольство обратилось к желающим эвакуироваться из Турции гражданам Азербайджана

Посольство обратилось к желающим эвакуироваться из Турции гражданам Азербайджана Посольство Азербайджана в Турции обратилось к желающим эвакуироваться на родину гражданам Азербайджанской Республики.
Внешняя политика
7 февраля 2023 г. 13:44
Посольство обратилось к желающим эвакуироваться из Турции гражданам Азербайджана

Посольство Азербайджана в Турции обратилось к желающим эвакуироваться на родину гражданам Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, предназначенные для эвакуации наших граждан автобусы прибудут в пункты назначения 7 февраля в 15:00.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. В результате землетрясения погибли 3 419 человек, 20 534 получили ранения. 5 775 зданий были разрушены.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране недельный траур по погибшим в результате мощного землетрясения.

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