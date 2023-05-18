Посольство обратилось к проживающим в Азербайджане гражданам Турции

Посольство Турции обратилось к проживающим в Азербайджане гражданам Турции в связи со вторым туром президентских выборов.

Посольство Турции обратилось к проживающим в Азербайджане гражданам Турции в связи со вторым туром президентских выборов.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице диппредставительства в Twitter.

Сообщается, что голосование по второму туру президентских выборов состоится 20, 21 и 22 мая в посольстве Турции в Азербайджане.

В голосовании могут принять участие все граждане Турции, проживающие или находящиеся в Азербайджане.

Напомним, что во втором туре выборов примут участие действующий президент и глава Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу.