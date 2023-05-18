Посольство обратилось к проживающим в Азербайджане гражданам Турции

Посольство Турции обратилось к проживающим в Азербайджане гражданам Турции в связи со вторым туром президентских выборов.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице диппредставительства в Twitter.
Сообщается, что голосование по второму туру президентских выборов состоится 20, 21 и 22 мая в посольстве Турции в Азербайджане.
В голосовании могут принять участие все граждане Турции, проживающие или находящиеся в Азербайджане.
Напомним, что во втором туре выборов примут участие действующий президент и глава Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу.
Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Turu için Büyükelçiliğimizde oy verme işlemlerinin başlayacağı 20 Mayıs Cumartesi günü 4, 21 Mayıs Pazar günü 4, 22 Mayıs Pazartesi günü ise 1 sandık kurulacaktır.