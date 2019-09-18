​Посольство обратилось к гражданам Азербайджана в Грузии

С 1 по 10 октября в Азербайджане будет проведена очередная перепись населения, в которую будут включены и граждане страны, проживающие за границей.

Как сообщает местное бюро Report, информацию распространила Консульская служба посольства Азербайджана в Грузии.

Было отмечено, что проживающие в Грузии граждане Азербайджана должны прийти в Консульский отдел посольства до 30 сентября с копией паспорта и фотографией 3x4.

В соответствии с решением Кабмина, перепись учащихся, работающих и проживающих в зарубежных странах граждан Азербайджана ведется министерством иностранных дел страны посредством дипломатических представительств и консульств Азербайджанской Республики.