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Посольство обратилось к гражданам Азербайджана в Грузии

​Посольство обратилось к гражданам Азербайджана в Грузии

С 1 по 10 октября в Азербайджане будет проведена очередная перепись населения, в которую будут включены и граждане страны, проживающие за границей.

Как сообщает местное бюро Report, информацию распространила Консульская служба посольства Азербайджана в Грузии.

Было отмечено, что проживающие в Грузии граждане Азербайджана должны прийти в Консульский отдел посольства до 30 сентября с копией паспорта и фотографией 3x4.

В соответствии с решением Кабмина, перепись учащихся, работающих и проживающих в зарубежных странах граждан Азербайджана ведется министерством иностранных дел страны посредством дипломатических представительств и консульств Азербайджанской Республики.

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