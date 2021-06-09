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Посольство: Между Пакистаном и Азербайджаном существуют прекрасные отношения

Посольство: Между Пакистаном и Азербайджаном существуют прекрасные отношения Посольство Пакистана в Азербайджане распространило заявление по случаю 29-й годовщины установления дипломатических отношений между странами
Внешняя политика
9 июня 2021 г. 13:47
Посольство: Между Пакистаном и Азербайджаном существуют прекрасные отношения

Посольство Пакистана в Азербайджане распространило заявление по случаю 29-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщает Report, заявление размещено на официальной странице дипмиссии в Twitter.

В заявлении говорится, что Пакистан был одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана.

"Сегодня, 9 июня, исполняется 29 лет со дня установления дипломатических отношений между Пакистаном и Азербайджаном. Дипломатические отношения между двумя странами установлены 9 июня 1992 года. Посольство Исламской Республики Пакистан в Баку было открыто 12 марта 1993 года. Посольство Азербайджанской Республики было открыто в Исламабаде 24 августа 1997 года. Две братские страны имеют прекрасные связи, основанные на нашей общей культуре, наследии и вере”, - заявили в посольстве.

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Версия на английском языке Embassy: Pakistan, Azerbaijan have perfect relations 
Версия на азербайджанском языке Səfirlik: Pakistan və Azərbaycan arasında mükəmməl əlaqələr var

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