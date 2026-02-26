Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Посольство Израиля выразило соболезнования Азербайджану

    Внешняя политика
    • 26 февраля, 2026
    • 08:46
    Посольство Израиля выразило соболезнования Азербайджану

    Посольство Израиля в Баку выразило соболезнования народу Азербайджана в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в социальной сети X.

    "От имени посольства выражаем глубокие соболезнования азербайджанскому народу и семьям жертв Ходжалинской трагедии. С уважением чтим память невинных людей, погибших в этой трагедии, и выражаем глубочайшее сочувствие всем пострадавшим. Пусть память о жертвах живет вечно, и пусть восторжествуют мир и взаимопонимание", - говорится в публикации.

    İsrail səfirliyi Azərbaycan xalqına başsağlığı verib
    Israeli Embassy expresses condolences to Azerbaijan

