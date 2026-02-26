Посольство Израиля выразило соболезнования Азербайджану

Посольство Израиля в Баку выразило соболезнования народу Азербайджана в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в социальной сети X.

"От имени посольства выражаем глубокие соболезнования азербайджанскому народу и семьям жертв Ходжалинской трагедии. С уважением чтим память невинных людей, погибших в этой трагедии, и выражаем глубочайшее сочувствие всем пострадавшим. Пусть память о жертвах живет вечно, и пусть восторжествуют мир и взаимопонимание", - говорится в публикации.