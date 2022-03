Посол Израиля в Азербайджане и другие сотрудники дипмиссии этой страны собственноручно приготовили традиционные азербайджанские сладости - шекербуру и пахлаву, к празднику Новруз.

Как передает Report, видео с участием посла Джорджа Дика и заместителя главы миссии Дорон Пеера опубликовано в Twitter-аккаунте посольства.