İsrailin Azərbaycandakı səfiri və diplomatik missiyanın digər əməkdaşları Novruz bayramı münasibətilə bayram şirniyyatları – şəkərbura və paxlava bişiriblər.

“Report” xəbər verir ki, səfir Corc Dik və missiya rəhbərinin müavini Doron Peyerin iştirakı ilə çəkilmiş video səfirliyin tviter səhifəsində paylaşılıb.