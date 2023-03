Посольство Израиля поздравило народ Азербайджана с "Торпаг чершенбеси" (Вторник земли).

Как передает Report, об этом говорится в публикации израильской дипмиссии в Twitter.

Отмечается, что данный праздник "знаменует собой пробуждение последнего символа Новруза – почвы".

"Да будет благословен ваш дом и полон достатка. С последним вторником праздника Новруз!", - говорится в публикации посольства.