Посольство Грузии поздравило Азербайджан с победой на ЧМ по мини-футболу

Посольство Грузии в Баку поздравило Азербайджан по случаю победы сборной страны на чемпионате мира по мини-футболу.

Как передает Report, об этом написало посольство на своей странице в социальной сети "Х".

"Поздравляем нашего замечательного соседа и друга, Азербайджан, с потрясающей победой на чемпионате мира по мини-футболу! Желаем вам еще больших успехов и побед в будущем", - говорится в сообщении.

Отметим, что сборная Азербайджана 1 июня на чемпионате мира по мини-футболу в финале обыграла Венгрию со счетом 4:2 и впервые в своей истории стала победителем мундиаля.