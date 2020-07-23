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Посольство Грузии обратилось к своим гражданам, временно оказавшимся в Азербайджане

Посольство Грузии обратилось к своим гражданам, временно оказавшимся в Азербайджане Учитывая сложившуюся ситуацию, посольство призвало граждан Грузии, временно оказавшимся в Азербайджане, неукоснительно соблюдать правила карантинного режима
Внешняя политика
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23 июля 2020 г. 17:01
Посольство Грузии обратилось к своим гражданам, временно оказавшимся в Азербайджане

Посольство Грузии в Азербайджане обратилось к cвоим гражданам, временно проживающим в Азербайджане.

Как сообщает Report, в обращении отмечается, что в последние дни на погранично-пропускном пункте "Красный Мост" на азербайджано-грузинской границе сложилась неординарная ситуация: "В частности, граждане Грузии, временно оказавшиеся в Азербайджанской Республике, наперекор правилам, без согласования с посольством Грузии пытаются вернуться на Родину. Эти попытки вызвали серьезные проблемы как с точки зрения логистики, так и с точки зрения эпидемиологической безопасности. Учитывая сложившуюся ситуацию, призываем граждан Грузии, временно оказавшимся в Азербайджане, неукоснительно соблюдать правила карантинного режима и заранее проходить регистрацию в посольстве".

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan səfirliyi Azərbaycanda müvəqqəti qalan vətəndaşlarına müraciət edib
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