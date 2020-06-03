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Посольство: Граждане Азербайджана смогут посетить Турцию для отдыха этим летом

Посольство: Граждане Азербайджана смогут посетить Турцию для отдыха ле

© euroradio.fm

Как только границы будут открыты, граждане Азербайджана смогут посещать Турцию как в целях медицинского туризма, так и работы, и отдыха.

Об этом Report сообщили в посольстве Турции в Азербайджане. 

"Мы все ждем открытия границ, которые были закрыты из-за пандемии. После открытия границ и возобновления авиарейсов не будет необходимости находится в карантине по приезду в Турцию, но будут соблюдаться необходимые меры по борьбе с вирусом",- отметили в дипмиссии.   

В посольстве также подчеркнули, что туристы смогут свободно посещать разные города страны, так как в Турции ограничения на транспортное сообщение между городами уже сняты. 

Ранее турецкий национальный авиаперевозчик Türk Hava Yolları объявил о планах возобновления  рейсов Баку-Стамбул-Баку.

Турецкие власти также объявят о сертифицированных в плане безопасности по коронавирусу туристических объектах в июне. 

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