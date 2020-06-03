Посольство: Граждане Азербайджана смогут посетить Турцию для отдыха этим летом

Как только границы будут открыты, граждане Азербайджана смогут посещать Турцию как в целях медицинского туризма, так и работы, и отдыха.

Об этом Report сообщили в посольстве Турции в Азербайджане.

"Мы все ждем открытия границ, которые были закрыты из-за пандемии. После открытия границ и возобновления авиарейсов не будет необходимости находится в карантине по приезду в Турцию, но будут соблюдаться необходимые меры по борьбе с вирусом",- отметили в дипмиссии.

В посольстве также подчеркнули, что туристы смогут свободно посещать разные города страны, так как в Турции ограничения на транспортное сообщение между городами уже сняты.

Ранее турецкий национальный авиаперевозчик Türk Hava Yolları объявил о планах возобновления рейсов Баку-Стамбул-Баку.

Турецкие власти также объявят о сертифицированных в плане безопасности по коронавирусу туристических объектах в июне.