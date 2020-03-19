В связи с угрозой распространения коронавируса посольство Германии в Азербайджане приостановило выдачу виз.

Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице дипмиссии в Facebook.

"Учитывая последнюю ситуацию, с 19 марта по 15 апреля 2020 года приостанавливается функционирование консульской службы и визового отдела", - говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 150 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.