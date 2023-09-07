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В посольстве Франции назвали слухами информацию о визите Макрона в Баку

В посольстве Франции назвали слухами информацию о визите Макрона в Баку Посольство Франции назвало "слухами" сообщение о визите президента Франции Эмманюэля Макрона в ближайшее время в Азербайджан.
Внешняя политика
7 сентября 2023 г. 12:23
В посольстве Франции назвали слухами информацию о визите Макрона в Баку

Посольство Франции назвало слухами сообщение о визите президента этой страны Эмманюэля Макрона в Азербайджан на этой неделе.

Об этом Report сообщили в посольстве Франции в Азербайджане.

Ранее издание Alpha News со ссылкой на свои источники сообщало, что Макрон в ближайшие выходные, возможно, посетит Армению и Азербайджан. Визит был запланирован на 9-10 сентября. "После Еревана президент Франции отправится с визитом в Баку", - утверждало СМИ.

Однако по информации министерства иностранных дел Бангладеша, Макрон планирует посетить эту страну 10 сентября. При этом, перед своим визитом в Бангладеш президент Франции посетит Индию для участия в саммите G20.

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