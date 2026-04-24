Посольство Чехии объявило даты визита Бабиша в Азербайджан
- 24 апреля, 2026
- 19:01
Посольство Чехии в Баку официально объявило даты визита премьер-министра страны Андрея Бабиша в Азербайджан.
Как сообщает Report со ссылкой на дипмиссию, политик будет находиться с трехдневным визитом в Азербайджане 26-28 апреля.
Отметим, о предстоящем визите Андрея Бабиша в Азербайджан стало известно в начале года.
Report со ссылкой на источники сообщал, что поездка носит региональный характер – глава чешского правительства также посетит Казахстан и Узбекистан.
В ходе данного визита главу Кабинета министров будут сопровождать первый вице-премьер и министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек, а также представительная делегация из числа чешских предпринимателей.
Программа поездки предусматривает проведение бизнес-форумов, тематических семинаров и нетворкинг-мероприятий в форматах B2B и B2G. Целью этих встреч является содействие установлению новых деловых контактов и расширению сотрудничества с предпринимательским сообществом принимающих стран.