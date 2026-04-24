Посольство Чехии объявило даты визита Бабиша в Азербайджан

Посольство Чехии в Баку официально объявило даты визита премьер-министра страны Андрея Бабиша в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на дипмиссию, политик будет находиться с трехдневным визитом в Азербайджане 26-28 апреля.

Отметим, о предстоящем визите Андрея Бабиша в Азербайджан стало известно в начале года.

Report со ссылкой на источники сообщал, что поездка носит региональный характер – глава чешского правительства также посетит Казахстан и Узбекистан.

В ходе данного визита главу Кабинета министров будут сопровождать первый вице-премьер и министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек, а также представительная делегация из числа чешских предпринимателей.

Программа поездки предусматривает проведение бизнес-форумов, тематических семинаров и нетворкинг-мероприятий в форматах B2B и B2G. Целью этих встреч является содействие установлению новых деловых контактов и расширению сотрудничества с предпринимательским сообществом принимающих стран.