Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Посольство Чехии объявило даты визита Бабиша в Азербайджан

    Посольство Чехии объявило даты визита Бабиша в Азербайджан

    Посольство Чехии в Баку официально объявило даты визита премьер-министра страны Андрея Бабиша в Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на дипмиссию, политик будет находиться с трехдневным визитом в Азербайджане 26-28 апреля.

    Отметим, о предстоящем визите Андрея Бабиша в Азербайджан стало известно в начале года.

    Report со ссылкой на источники сообщал, что поездка носит региональный характер – глава чешского правительства также посетит Казахстан и Узбекистан.

    В ходе данного визита главу Кабинета министров будут сопровождать первый вице-премьер и министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек, а также представительная делегация из числа чешских предпринимателей.

    Программа поездки предусматривает проведение бизнес-форумов, тематических семинаров и нетворкинг-мероприятий в форматах B2B и B2G. Целью этих встреч является содействие установлению новых деловых контактов и расширению сотрудничества с предпринимательским сообществом принимающих стран.

    Çexiya Baş nazirinin Azərbaycana səfər tarixi rəsmən elan edilib
    Czech Embassy announces dates of Babiš' visit to Azerbaijan

