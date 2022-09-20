Посольство Азербайджана во Франции выступило с заявлением в связи с нападением армянских фанатиков

Посольство Азербайджана во Франции потребовало от французских властей принять соответствующие меры после нападения на здание посольства в Париже армянских фанатиков, проживающих в этой стране.

Посольство Азербайджана во Франции потребовало от французских властей принять соответствующие меры после нападения на здание посольства в Париже армянских фанатиков, проживающих в этой стране.

Как передает Report , публикация с текстом заявления размещена на странице посольства в Twitter.

"Требуем от французских властей:

1. Провести всестороннее расследование в связи с нападением армянских радикальных группировок 18 сентября 2022 года;

2. Дать этому правовую оценку;

3. Устранить ущерб, нанесенный этим нападением;

4. В рамках принципа взаимности обеспечить круглосуточное присутствие полиции перед посольством Азербайджанской Республики и зданием Центра культуры в Париже, поскольку они постоянно находятся под угрозой подобных действий", - говорится в заявлении.