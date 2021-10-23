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Посольство Азербайджана в России распространило информацию  

Посольство Азербайджана в России распространило информацию   В последнее время армянскими СМИ распространяется недостоверная информация о «рабочих визитах» в Россию «должностных лиц Республики Арцах» и проведении ими якобы официальных встреч с политическими кругами России».
Внешняя политика
23 октября 2021 г. 19:30
Посольство Азербайджана в России распространило информацию  

В последнее время армянскими СМИ распространяется недостоверная информация о «рабочих визитах» в Россию «должностных лиц Республики Арцах» и проведении ими якобы официальных встреч с политическими кругами России.

Как передаёт российское бюро Report, об этом заявили в пресс-службе Посольства Азербайджана в России.

«23 октября в некоторых социальных сетях была также растиражирована новость о пребывании Араика Арутюняна в Москве и его встречах с официальными лицами Российской Федерации, в ходе которых обсуждалась региональная ситуация.

Посольство вновь обращает внимание на то, что указанные лица пересекают границу Российской Федерации с паспортами граждан Республики Армения и как правило, встречаются с представителями армянской диаспоры, а также их лоббистами, такие поездки носят исключительно частный характер и не рассматриваются как официальные, какие-либо политические консультации по линии государственных структур и дипломатической службы России с ними не проводятся.

Зачастую подобные вбросы являются фейковыми, не подкрепляются никакими фактами, носят провокационный характер, имеют своей целью ввести в заблуждение общественное мнение и бросить тень на успешно развивающееся азербайджано-российское сотрудничество», - говорится в заявлении Посольства.

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