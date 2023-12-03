Посольство Азербайджана приняло участие в "Зимнем благотворительном фестивале национальной кухни" в Ашхабаде

В Ашхабадской международной школе 3 декабря прошел "Зимний благотворительный фестиваль национальной кухни".

В Ашхабадской международной школе 3 декабря прошел "Зимний благотворительный фестиваль национальной кухни".

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Туркменистане.

Согласно информации, в этом году, как и ежегодно, нашу страну на фестивале представляло азербайджанское посольство. В уголке Азербайджана был вывешен наш Государственный флаг. Участникам были представлены вкуснейшие блюда и сладости азербайджанской национальной кухни.

Гостям была представлена информация о национальных блюдах и сладостях азербайджанской кухни.

Посетители фестиваля попробовали блюда азербайджанской кухни, уголок нашей страны вызвал у них большой интерес.