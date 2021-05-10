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Посольство Азербайджана обратилось с призывом к правительству Франции

Посольство Азербайджана обратилось с призывом к правительству Франции Азербайджан призывает Францию к содействию в восстановлении правды о совершенных против граждан Азербайджана военных преступлений, а также преступлений против человечества
Внешняя политика
10 мая 2021 г. 14:11
Посольство Азербайджана обратилось с призывом к правительству Франции

Азербайджан призывает Францию к содействию в восстановлении правды о совершенных против граждан Азербайджана военных преступлений, а также преступлений против человечества.

Как передает французское бюро Report, об этом говорится в заявлении посольства Азербайджанской Республики во Франции.

В заявлении Азербайджан также призвал Францию оказать содействие Армении в расследовании судьбы 4 тыс. азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

В документе затрагивается вопрос минирования Арменией азербайджанских территорий и подчеркивается, что это является препятствием для восстановления мира между двумя странами и возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев. Французскую сторону приглашают потребовать у Армении карты минных полей.

В заявлении дается подробная информация о преступлениях, совершенных армянской армией в апреле 1993 года в селе Башлыбел Кельбаджарского района, а также о количестве граждан Азербайджана, убитых в результате этих преступлений, указывается необходимость международно-правовой оценки этих преступлений. Азербайджан выражает надежду на активное участие Франции в этом вопросе.

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Версия на английском языке Azerbaijani embassy addresses French government
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfirliyi Fransa hökumətinə çağırış edib

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