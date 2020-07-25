Посольства США в Азербайджане и Армении выступили с совместным заявлением

Посольства США выступили с совместным заявлением в связи с акцией протеста, состоявшейся 21 июля перед Генконсульством Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Посольства США выступили с совместным заявлением в связи с акцией протеста, состоявшейся 21 июля перед Генконсульством Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Об этом Report сообщили в посольстве США в Азербайджане.

"Посольства США в Баку и Ереване осуждают насильственные действия, противоречащие общечеловеческим принципам мирного собрания и выражения протеста. США серьезно относятся к своей приверженности защите дипломатических объектов и работают совместно с местными правоохранительными органами для поддержания этих усилий. Свобода слова и мирных собраний охраняется Конституцией США. Правоохранительные органы примут меры в связи с актами насилия. Призываем всех демонстрантов к мирному участию и сдержанности", - отмечается в заявлении.