Посол Ирана: Я покидаю Азербайджан с хорошими воспоминаниями

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ "В бытность мою послом между Азербайджаном и Ираном было подписано 50 документов. Надеюсь на дальнейшее укрепление и углубление двусторонних отношений в будущем".

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции посол Ирана в Азербайджане Мохсун Пакайин.

Посол отметил, что это его последняя пресс-конференция на посту посла Ирана в Азербайджане и 22 сентября он покидает Азербайджан.

"Я покидаю Азербайджан с хорошими воспоминаниями. В момент назначения меня послом отношения были сложные, было недопонимание между двумя странами. Мы смогли установить взаимное доверие, смогли развить двусторонние отношения. Считаю, что нынешние отношения между странами наилучшие", - заявил посол.