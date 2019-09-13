Посол: За четыре года Азербайджан и Мексика стали еще ближе.

За четыре года, как я стал послом Мексики в Азербайджане, наши страны еще больше сблизились. Это касается всех сфер сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини заявил на официальном приёме по случаю 209- летия со Дня независимости страны.

"За четыре года, как я стал послом Мексики в Азербайджане, наши страны еще больше сблизились. Это касается всех сфер сотрудничества. Так, товарооборот с 2 млн долларов за 1995-2014 гг. достиг рекордного показателя в 26 млн долларов в 2018 году. Экспорт мексиканских товаров в Азербайджан вырос на 35%, а импорт азербайджанских в Мексику - на более чем 12%",- сказал он.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД Азербайджана Фарид Абдинбаев отметил, что двусторонние отношения, основа которых была заложена в 1992 году, продолжают стремительно расти. Это касается как политического диалога, так и сотрудничества в сфере экономики и культуры.

"Особо хочется подчеркнуть, что Азербайджан высоко ценит признание Мексикой суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, а также справедливую позицию страны по Нагорно-Карабахскому конфликту, основанную на международном праве и четырёх резолюциях СБ ООН", - сказал он.