Посол: Южная Корея прекрасно понимает положение азербайджанских беженцев

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Южная Корея поддерживает позицию Азербайджана в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе принципа территориальной целостности республики в рамках международного права.

Как сообщает Report, об этом журналистам в среду заявил посол Южной Кореи в Азербайджане Ким Чанг-гю.

"Корея очень хорошо понимает Азербайджан в вопросе беженцев, которые появились в результате оккупации азербайджанских земель", - заявил посол.

По его словам, сама Южная Корея пострадала во время Корейской войны в 50-х годах прошлого века, приняв пять миллионов беженцев из Северной Кореи.

"Мы поддерживаем позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте и признаем его территориальную целостность", - отметил корейский дипломат.

Он подчеркнул, что на протяжении нескольких лет посольство проводит активную деятельность в направлении оказания помощи азербайджанским беженцам, встречается с ними, знакомится с условиями проживания.

"Мы реализуем программу оказания медицинской помощи беженцам, регулярно проводим различные конкурсы среди детей беженцев, пытаемся улучшить их условия. В частности, посольство намерено реализовать проект в Бейлаганском районе по улучшению водоснабжения мест проживания азербайджанских беженцев", - отметил Ким Чанг-гю.