Посол: Япония реализовала в Азербайджане программу грантовой помощи на 100 млн долларов

По данным на 2021 год общий объем грантовой помощи, оказанной правительством Японии в Азербайджане, составляет около 100 млн долларов США.

По данным на 2021 год общий объем грантовой помощи, оказанной правительством Японии в Азербайджане, составляет около 100 млн долларов США.

Об этом в интервью Report сказал посол Японии в Азербайджане Кацуя Ватанабэ.

Дипломат подчеркнул, что с 2000 года правительство Японии реализовало 286 проектов в 58 районах Азербайджана в рамках грантовой программы "Корни травы и безопасность человека".

"Среди них строительство и ремонт детских садов, медицинских центров, инфраструктуры водоснабжения, ирригации и т.д. Общая стоимость всех этих проектов составляет около 24 млн долларов США.

Программа грантовой помощи – это проект, призванный улучшить условия жизни людей в регионах. Программа обеспечивает финансирование небольших проектов в таких сферах, как образование, здравоохранение и общественная гигиена, которые принесут прямую пользу людям. Некоммерческие организации, местные органы власти, образовательные учреждения, медицинские учреждения и т. д., могут подать заявку на получение грантовой помощи".

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.