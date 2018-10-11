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    Посол: Встречи президентов Азербайджана и России придают стимул развитию наших отношений по всем направлениям

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ "Встречи президентов придают стимул развитию наших отношений по всем направлениям".

    Об этом отвечая на вопрос Report, заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников. 

    "То, что за текущий год состоялись уже четыре встречи президентов Азербайджана и России, имеет очень большое значение. Они дают существенный  толчок развитию доброжелательной атмосферы в наших отношениях"-, заявил посол. 

    Дипломат  также подчеркнул, что  подобное крепкое сотрудничество складывается благодаря воле самих президентов и их дружеских отношений. "И это не может не отражаться на всем спектре нашего сотрудничества", - добавил  посол. 

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