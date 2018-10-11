Посол: Встречи президентов Азербайджана и России придают стимул развитию наших отношений по всем направлениям

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Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ "Встречи президентов придают стимул развитию наших отношений по всем направлениям".

Об этом отвечая на вопрос Report, заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

"То, что за текущий год состоялись уже четыре встречи президентов Азербайджана и России, имеет очень большое значение. Они дают существенный толчок развитию доброжелательной атмосферы в наших отношениях"-, заявил посол.

Дипломат также подчеркнул, что подобное крепкое сотрудничество складывается благодаря воле самих президентов и их дружеских отношений. "И это не может не отражаться на всем спектре нашего сотрудничества", - добавил посол.