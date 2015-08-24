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    Посол Чехии в Азербайджане принимает участие на конференции глав дипмиссий в Праге

    На конференции ожидаются выступления премьер-министра и главы внешнеполитического ведомства страны

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В Министерстве иностранных дел Чехии в Праге начинается ежегодная конференция с участием глав дипломатический миссий за рубежом.

    Как сообщает Report со ссылкой на информацию МИД Чехии, на конференции ожидаются выступления премьер-министра Богуслава Соботки,  главы внешнеполитического ведомства Чехии Любомира Заоралека, а также других приглашенных гостей, в числе которых глава МИД Франции Лоран Фабиус.

    Как сообщили Report в посольстве Чехии в Азербайджане, посол Витеслав Пивонька также отбыл в Прагу для участия на конференции.

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