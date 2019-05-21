Посол: Венесуэла намерена развивать отношения с Азербайджаном

Ведутся переговоры по открытию посольства Азербайджана в Венесуэле.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции посол Венесуэлы в Азербайджане Кристофер Берротеран.

"Ведутся переговоры по открытию посольства Азербайджана в Венесуэле. Мы проводим переговоры о развитии инструментов для углубления наших отношений. Намерены развивать наши отношения в сфере экономики, культуры и пр.", - отметил посол.

Он выразил надежду на развитие двустороннего сотрудничества с Азербайджаном: "В первую очередь наши торговые отношения строятся в области энергетики, в частности нефтяной сфере".