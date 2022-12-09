Посол: Великобритания продолжит оказывать поддержку Азербайджану в устранении минной угрозы

Великобритания продолжит оказывать поддержку Азербайджану в устранении минной угрозы.

Великобритания продолжит оказывать поддержку Азербайджану в устранении минной угрозы.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Фергус Олд на встрече с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

На встрече было выражено удовлетворение двусторонним и многосторонним сотрудничеством между Азербайджаном и Великобританией, подробно обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в энергетической, транспортно-транзитной, образовательной и других сферах.

Посол Фергус Олд выразил удовлетворение тесным сотрудничеством и партнерством двух стран, которое продолжается с момента обретения независимости. Он отметил, что Великобритания продолжит оказывать поддержку Азербайджану в устранении минной угрозы.

На встрече стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.