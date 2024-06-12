Посол Великобритании: Проведение COP29 в Баку - позитивный сигнал к миру в регионе

Посол: Великобритания готова содействовать Азербайджану в успешном проведении COP29

Великобритания готова содействовать Азербайджану в успешном проведении COP29.

Как сообщает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд заявил на праздновании официального дня рождения короля Карла III в Баку.

Посол отметил, что одними из приоритетов короля Великобритании является борьба с климатическими изменениями и защита природы.

Дипломат напомнил, что через 5 месяцев Азербайджан проведет COP29: "Следующие 6 месяцев будут очень интересными. Договоренность по проведению COP29 в Баку полгода назад стала позитивным сигналом и в сфере борьбы с изменениями климата и достижения мира в регионе. Надеюсь, что и Азербайджан и Армения смогут продвинуться вперед в направлении достижения устойчивого мира перед СOP29".