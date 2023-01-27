Посол Великобритании обсудил с помощником президента вопросы региональной безопасности
Посол Великобритании обсудил с помощником президента вопросы региональной безопасностиПосол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд провел встречу с помощником президента Азербайджана, заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.
Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд провел встречу с помощником президента Азербайджана, заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.
Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.
"Провел важную встречу с советником президента Хикметом Гаджиевым. Выразил соболезнования британского правительства в связи с гибелью главы службы безопасности посольства Азербайджана в Иране. Также обсудили важные вопросы региональной безопасности и гуманитарные вопросы", - отметил Фергюс Олд.
Prezidentin köməkçisi @HikmetHajiyev-lə mühüm görüşüm oldu. Azərbaycanın İrandakı səfirliyinin mühafizə xidmətinin rəisinin qətlə yetirilməsi ilə əlaqədar Britaniya hökumətinin başsağlığını çatdırdım. Biz mühüm regional təhlükəsizlik və humanitar məsələləri də müzakirə etdik. pic.twitter.com/hSViauQQ2r