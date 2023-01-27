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Посол Великобритании обсудил с помощником президента вопросы региональной безопасности

Посол Великобритании обсудил с помощником президента вопросы региональной безопасности Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд провел встречу с помощником президента Азербайджана, заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 17:46
Посол Великобритании обсудил с помощником президента вопросы региональной безопасности

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд провел встречу с помощником президента Азербайджана, заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.

"Провел важную встречу с советником президента Хикметом Гаджиевым. Выразил соболезнования британского правительства в связи с гибелью главы службы безопасности посольства Азербайджана в Иране. Также обсудили важные вопросы региональной безопасности и гуманитарные вопросы", - отметил Фергюс Олд.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev discusses regional security issues with UK ambassador
Версия на азербайджанском языке Fergus Auld Hikmət Hacıyevlə görüşüb, Britaniya hökumətinin başsağlığını çatdırıb

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