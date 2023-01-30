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Посол Великобритании в Азербайджане принял участие в траурной церемонии по погибшему в атаке на посольство в Иране

Посол Великобритании в Азербайджане принял участие в траурной церемонии по погибшему в атаке на посольство в Иране Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд принял участие в траурной церемонии по старшему лейтенанту Орхану Аскерову, погибшему в результате террористической атаки на посольство Азербайджана в Иране.
Внешняя политика
30 января 2023 г. 18:07
Посол Великобритании в Азербайджане принял участие в траурной церемонии по погибшему в атаке на посольство в Иране

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд принял участие в траурной церемонии по старшему лейтенанту Орхану Аскерову, погибшему в результате террористической атаки на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщает сотрудник Report, посол посетил специальную палатку, установленную в Ясамальском районе Баку. Он принял участие в траурной церемонии и выразил соболезнования отцу шехида.

Напомним, что 27 января, примерно в 8:30 утра по бакинскому времени, было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Согласно информации, нападавший с автоматом "Калашникова" в руках проник на пост охраны и убил начальника службы безопасности Орхан Аскеров. При предотвращении нападения были также ранены два охранника посольства. Состояние раненых оценивается как удовлетворительное. Нападавший террорист был задержан сотрудником посольства Азербайджана.

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Версия на английском языке British ambassador to Azerbaijan attends Orkhan Asgarov's mourning ceremony
Версия на азербайджанском языке Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Orxan Əsgərovun yas mərasimində iştirak edib

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