Посол Великобритании в Азербайджане принял участие в траурной церемонии по погибшему в атаке на посольство в Иране

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд принял участие в траурной церемонии по старшему лейтенанту Орхану Аскерову, погибшему в результате террористической атаки на посольство Азербайджана в Иране.
Как сообщает сотрудник Report, посол посетил специальную палатку, установленную в Ясамальском районе Баку. Он принял участие в траурной церемонии и выразил соболезнования отцу шехида.
Напомним, что 27 января, примерно в 8:30 утра по бакинскому времени, было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Согласно информации, нападавший с автоматом "Калашникова" в руках проник на пост охраны и убил начальника службы безопасности Орхан Аскеров. При предотвращении нападения были также ранены два охранника посольства. Состояние раненых оценивается как удовлетворительное. Нападавший террорист был задержан сотрудником посольства Азербайджана.