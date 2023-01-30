Посол Великобритании в Азербайджане принял участие в траурной церемонии по погибшему в атаке на посольство в Иране

Посол Великобритании в Азербайджане принял участие в траурной церемонии по погибшему в атаке на посольство в Иране

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд принял участие в траурной церемонии по старшему лейтенанту Орхану Аскерову, погибшему в результате террористической атаки на посольство Азербайджана в Иране.

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Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд принял участие в траурной церемонии по старшему лейтенанту Орхану Аскерову, погибшему в результате террористической атаки на посольство Азербайджана в Иране. Как сообщает сотрудник Report, посол посетил специальную палатку, установленную в Ясамальском районе Баку. Он принял участие в траурной церемонии и выразил соболезнования отцу шехида. Напомним, что 27 января, примерно в 8:30 утра по бакинскому времени, было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Согласно информации, нападавший с автоматом "Калашникова" в руках проник на пост охраны и убил начальника службы безопасности Орхан Аскеров. При предотвращении нападения были также ранены два охранника посольства. Состояние раненых оценивается как удовлетворительное. Нападавший террорист был задержан сотрудником посольства Азербайджана. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке British ambassador to Azerbaijan attends Orkhan Asgarov's mourning ceremony