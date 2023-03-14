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Посол Великобритании поздравил народ Азербайджана с последним вторником праздника Новруз

Посол Великобритании поздравил народ Азербайджана с последним вторником праздника Новруз Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд поздравил азербайджанский народ с последним вторником праздника Новруз
Внешняя политика
14 марта 2023 г. 12:22
Посол Великобритании поздравил народ Азербайджана с последним вторником праздника Новруз

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд поздравил азербайджанский народ с последним вторником праздника Новруз.

Как передает Report, видеообращение опубликовано на странице посольства в Facebook.

Посол поздравил народ Азербайджана с "Торпаг чершенбеси" (Вторник земли).

Также британский посол поприветствовал принятие решения о введении платы за использование полиэтиленовых пакетов в стране. Фергюс Олд добавил, что их использование загрязняет окружающую среду. "Использование одноразовых полиэтиленовых пакетов может навредить красивой природе и туристическим местам Азербайджана. Также они могут иметь негативное влияние на флору и фауну",- сказал он.

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Версия на английском языке ВидеоBritish ambassador congratulates people of Azerbaijan on last Tuesday before Novruz
Версия на азербайджанском языке ВидеоBritaniya səfiri ilaxır çərşənbə münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

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