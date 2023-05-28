Посол Великобритании поздравил Азербайджан по случаю Дня независимости

Посол Великобритании в Баку Фергус Олд на азербайджанском языке выразил поздравления по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Посол Великобритании в Баку Фергус Олд на азербайджанском языке выразил поздравления по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как передает Report , видеообращение дипломата размещено на его странице в Twitter.

Он отметил, что 28 мая - один из знаменательных дней в истории Азербайджана.

"В 1918 году Азербайджан объявил о своей независимости и создал первую демократическую республику на Востоке. Ценности этой республики – это ценности, которыми мы живем и сегодня: свобода, роль женщин в общественно-политической жизни, права человека и свобода слова. Да будет вечной независимость Азербайджана, вновь обретшего его спустя 70 лет. Однажды поднятое знамя больше не падёт. Поздравляю весь азербайджанский народ с Днем независимости", - сказал Фергус Олд.