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Посол Великобритании посетил школу в селе Агалы

Посол Великобритании посетил школу в селе Агалы Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд посетил освобожденную от оккупации школу в селе Агалы Зангиланского района и встретился с учащимися.
Внешняя политика
14 марта 2023 г. 14:05
Посол Великобритании посетил школу в селе Агалы

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд посетил школу в селе Агалы Зангиланского района и встретился с учащимися.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал в Twitter.

"Подобно зеленому ростку это село также является первым признаком жизни после периода разрушений. В результате совместных усилий Великобритании и Азербайджана дети в Агалы снова могут учиться в безопасных условиях", - отметил посол.

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Версия на английском языке ВидеоUK ambassador to Azerbaijan meets with students in Aghali village
Версия на азербайджанском языке ВидеоBritaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ağalıya gedib, şagirdlərlə görüşüb

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