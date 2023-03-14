Посол Великобритании посетил школу в селе Агалы

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд посетил освобожденную от оккупации школу в селе Агалы Зангиланского района и встретился с учащимися.

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд посетил школу в селе Агалы Зангиланского района и встретился с учащимися.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал в Twitter.

"Подобно зеленому ростку это село также является первым признаком жизни после периода разрушений. В результате совместных усилий Великобритании и Азербайджана дети в Агалы снова могут учиться в безопасных условиях", - отметил посол.