Посол Великобритании посетил школу в селе Агалы

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд посетил школу в селе Агалы Зангиланского района и встретился с учащимися.
Как сообщает Report, об этом дипломат написал в Twitter.
"Подобно зеленому ростку это село также является первым признаком жизни после периода разрушений. В результате совместных усилий Великобритании и Азербайджана дети в Агалы снова могут учиться в безопасных условиях", - отметил посол.
Səməninin yaşıl cücərtisi kimi bu kənd də dağıntılar dövründən sonrakı həyatın ilk nişanələridir.#Aghalı da uşaqlar və –ın birgə səyləri nəticəsində yenidən təhlükəsizlikdə təhsil ala bilirlər. pic.twitter.com/OcnCegr6mG