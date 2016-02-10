​Посол Азербайджана: Прямые связи Баку с регионами России активно развиваются

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы обсудил с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым перспективы сотрудничества, в том числе и в области туризма, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Посол на брифинге по итогам встречи отметил, что сотрудничество между Россией и Азербайджаном находится на высоком уровне, активно развиваются прямые связи Баку с регионами России.

"Мы хотим еще больше развивать отношения с таким большим регионом, как Кузбасс. И с губернатором обсудили некоторые планы, в том числе развитие туризма. В Азербайджане есть прекрасные условия для туризма, Каспийское море, горнолыжные курорты. И вообще, в Азербайджане есть на что посмотреть, есть что покушать, поэтому предлагается даже гастрономический туризм", - заявил П. Бюльбюльоглы журналистам.

По его словам, губернатор поручил должностным лицам администрации, ответственным за туризм, активно заняться этим вопросом.