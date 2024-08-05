О нас

Посол Украины встретился с генсеком ГУАМ

Посол Украины встретился с генсеком ГУАМ Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев провел встречу с генеральным секретарем Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) Алтаем Эфендиевым.
Внешняя политика
5 августа 2024 г. 17:12
Посол Украины встретился с генсеком ГУАМ

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев провел встречу с генеральным секретарем Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) Алтаем Эфендиевым.

Как передает Report, об этом посол написал на своей странице в социальной сети "Х".

"У нас состоялся плодотворный разговор относительно развития совместных проектов в рамках ГУАМ. Мы благодарны за сотрудничество и поддержку Украины", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ukrainian envoy meets GUAM Sec.-Gen.
Версия на азербайджанском языке Ukrayna səfiri GUAM-ın baş katibi ilə görüşüb

Экслюзивные новости

Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
31 июля 2024 г. 13:45
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро
31 июля 2024 г. 12:15
BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован
BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован
31 июля 2024 г. 10:11
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
30 июля 2024 г. 15:06
Рафал Поборски: Я был рядом с азербайджанским народом и в сложные, и радостные дни
Рафал Поборски: Я был рядом с азербайджанским народом и в сложные, и радостные дни
30 июля 2024 г. 13:40
Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса
Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса
29 июля 2024 г. 12:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi