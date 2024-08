Посол Украины встретился с генсеком ГУАМ

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев провел встречу с генеральным секретарем Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) Алтаем Эфендиевым.

Как передает Report, об этом посол написал на своей странице в социальной сети "Х".

"У нас состоялся плодотворный разговор относительно развития совместных проектов в рамках ГУАМ. Мы благодарны за сотрудничество и поддержку Украины", - говорится в сообщении.