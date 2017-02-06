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    Азербайджано-украинская межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству состоится в Баку

    Посол Украины: Военно-техническое сотрудничество всегда было одним из главных компонентов сотрудничества с Азербайджаном

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Военно-техническое сотрудничество всегда было одним из главных компонентов двустороннего сотрудничества Азербайджана и Украины.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

    По его  словам,  в этому году в Баку пройдет азербайджано-украинская межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству.

    Посол сообщил, что в рамках заседания будут обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества в этом направлении.

    А. Мищенко отметил, что глубокое сотрудничество в военно-технической сфере является индикатором отношений двух стран.

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