Посол Украины провел встречу с президентом НАНА

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко провел встречу с президентом Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академиком Акифом Ализаде. Также на встрече присутствовал Вице-президент Академии Наук, академик Ибрагим Гулиев и другие сотрудники НАНА, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Украины.

Участники встречи обсудили состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества между Национальными академиями наук Азербайджана и Украины. Была высказана позитивная оценка имеющемуся сотрудничеству по линии различных профильных институтов НАН обеих стран. Также была отмечена необходимость и готовность сторон к активизации работы в сфере обмена делегациями ученых, научных работников, проведения совместных конференций, семинаров и исследований.

Глава дипмиссии Украины детально проинформировал участников встречи о ситуации в Украине, связанной с оккупацией Россией Крыма а также о событиях происходящих на Востоке Украины. На встрече Посол Украины также информировал представителей азербайджанской науки о проводимом в Украине комплексе мероприятиях по восстановлению исторической справедливости в контексте участия Украины во Второй мировой войне, а также об основных положениях пакета новых законов Украины о декоммунизации.