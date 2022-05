Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский посетил Аллею почетного захоронения.

Как передает Report со ссылкой на страницу посла в Twitter, он возложил цветы к могиле общенационального лидера Азербайджана.

"Сегодня исполняется 99 лет со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Чтя его память, мы отдаем должное его работе, которая была направлена на укрепление и расширение дружеских отношений между Украиной и Азербайджаном!"- написал он.