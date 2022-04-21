Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь

"Сегодня осуществляется третий этап масштабной гуманитарной помощи из Азербайджана в Украину. Отправляется 7-й самолет с очень важным для Украины грузом".

Сегодня осуществляется третий этап масштабной гуманитарной помощи из Азербайджана в Украину. Отправляется 7-й самолет с очень важным для Украины грузом.

Как сообщает Report, об заявил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

По его словам, гуманитарная помощь включает в себя медикаменты и продукты питания: "Гуманитарная помощь, оказанная Украине в очень сложное время, является ярким примером высокого уровня стратегического партнерства между Украиной и Азербайджаном. Это помощь, в которой мы нуждаемся, и еще одно доказательство большой дружбы между нашими народами. Пользуясь случаем, хочу от имени украинского государства и народа выразить искреннюю благодарность руководству Азербайджана, прежде всего президенту Ильхаму Алиеву. Вот уже 57 дней украинское государство и народ сопротивляются российской оккупации. Мы видим, насколько безжалостен враг. Сегодня под обстрелом находятся мирные жители, детские сады и школы".

"Но, в конечном счете, мы уже одерживаем первые победы. Это очень важные победы, потому что враг уже выбит с большей части территории страны. На востоке и юго-востоке идут ожесточенные бои. Правда на нашей стороне. Мы терпеливы и верим в победу. И чувствуем поддержку наших друзей, таких как Азербайджан, на этом пути", - сказал дипломат.