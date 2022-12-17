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Посол Украины поблагодарил Азербайджан

Посол Украины поблагодарил Азербайджан Первая партия промышленных трансформаторов и электрогенераторов из Азербайджана уже прибыла в Украину и направлена в районы, наиболее пострадавшие от российских авиаударов.
Внешняя политика
17 декабря 2022 г. 17:51
Посол Украины поблагодарил Азербайджан

Первая партия промышленных трансформаторов и электрогенераторов из Азербайджана уже прибыла в Украину и направлена в районы, наиболее пострадавшие от российских авиаударов.

Как сообщает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский написал в Facebook.

Он отметил, что эта помощь сейчас чрезвычайно важна, поскольку гражданское население Украины и важные объекты инфраструктуры постоянно подвергаются обстрелам: “Мы выражаем искреннюю благодарность руководству и народу дружественного Азербайджана за поддержку и помощь. Да здравствует Украина, да здравствует Азербайджан!”

Отметим, что сегодня часть очередной гуманитарной помощи, направленной Азербайджаном, прибыла в Украину.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna səfiri Azərbaycana təşəkkür edib

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