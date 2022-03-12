Посол Украины поблагодарил Азербайджан

"Я благодарю президента Азербайджана Ильхама Алиева, правительство Азербайджана и весь азербайджанский народ за помощь Украине в такой тяжелый период".

"Я благодарю президента Азербайджана Ильхама Алиева, правительство Азербайджана и весь азербайджанский народ за помощь Украине в такой тяжелый период".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

Посол отметил, что гуманитарная помощь спасет жизни сотен мирных жителей, которые сейчас находятся под обстрелами.

"Это то, что нам нужно: лекарства, медицинское оборудование, продукты. Мы не только стратегические партнеры, но и друзья" - сказал В.Каневский.

Посол отметил, что нынешняя гуманитарная ситуация в Украине катастрофична: "Когда российская сторона обещает открытие гуманитарных коридоров, в назначенное время и в назначенном месте мы видим обстрел мирных жителей".

Затем дипломат показал журналистам фотографию разрушенного дома своей матери:

"Это дом моей матери, вернее, то что от него осталось. Она выжила, потому что находилась в убежище. В городе, где она живет, трижды объявлялся так называемый гуманитарный коридор, но каждый раз обстреливалось гражданское население."