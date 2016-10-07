Посол Украины обсудил с генпрокурором Азербайджана факты правонарушений в отношении проживающих в этой стране азербайджанцев

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко встретился с генеральным прокурором Закиром Гараловым. Как сообщает Report в ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия двух стран в правоохранительной сфере. В частности, обсуждалась ситуация в Украине вокруг известных фактов совершенных правонарушений в отношении граждан Украины азербайджанского происхождения, а также азербайджанских граждан, имеющих собственный бизнес в Украине.

Как сообщили в посольстве, в ходе встречи украинской стороной было отмечено, что "в целом криминогенная ситуация в результате военной агрессии России против Украины значительно ухудшилась, однако нет никаких оснований полагать о наличии в Украине антиазербайджанских настроений".

"Как правило, азербайджанцы страдают в том случае, когда они вовлечены в разного рода криминальные махинации и тому подобное. Но в такой же степени это касается самих украинцев и представителей других национальностей, проживающих в Украине", - отметили в посольстве.

Посол А.Мищенко отметил, что в целом ситуация в Украине на территориях, подконтрольных официальному Киеву, является абсолютно стабильной. Свидетельством этого следует считать то, что западно-украинский центр отдыха в городе Трускавец ежегодно посещают тысячи граждан Азербайджана и никаких нареканий о каких-то целенаправленных действиях против азербайджанцев в посольство Украины в Азербайджане ни разу не поступало.

С другой стороны, по словам посла, есть также факты существенных нарушений прав украинцев в Азербайджане, но в этом контексте посольство Украины в АР всегда находится в тесном контакте и взаимодействии с правоохранительными органами Азербайджана, в результате чего удается обеспечить максимально быстро восстановление прав и законных интересов украинских граждан в Азербайджане.

В ходе встречи обоюдно была выражена готовность сторон к максимальной активизации и углубления отношений между Генеральными прокуратурами Азербайджана и Украины для содействия защите прав граждан обеих стран.

Генеральный прокурор Азербайджана З.Гаралов положительно отметил готовность руководства Генеральной прокуратуры Украины провести в ближайшее время встречу с представителями азербайджанской общины в Украине, что будет способствовать решению имеющихся определенных проблемных вопросов азербайджанцев в Украине.