Посол Украины: Киев благодарен Азербайджану за очередную помощь

13 августа 2025 г. 14:28
Украина благодарна Азербайджану за предоставленную очередную гуманитарную помощь.

Как передает Report, об этом журналистам заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

"Я хочу выразить нашу глубочайшую благодарность президенту Ильхаму Алиеву и правительству Азербайджана за эту очень важную и столь необходимую Украине помощь и поддержку. Это электрооборудование мы используем для восстановления всей нашей электросистемы", - сказал дипломат, подчеркнув, что это уже второй пакет помощи с электрооборудованием за этот год.

Посол подчеркнул, что Украина ценит поддержку со стороны Азербайджана, и всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет страны.

"Мы ценим что и Азербайджан поддерживает нас в этот исторически тяжелый, темный период нашей истории", - заключил он.

Отметим, что 11 августа 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому в рамках гуманитарной помощи Украине будет направлено электрооборудование на сумму $2 млн.

Версия на английском языке Ukrainian ambassador: Kyiv grateful to Azerbaijan for further assistance
Версия на азербайджанском языке Ukrayna səfiri: Kiyev növbəti yardıma görə Azərbaycana minnətdardır

